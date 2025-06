Piuro e il Tour de Suisse | Una prima volta indimenticabile

Piuro e la Valchiavenna si preparano a vivere un momento storico: il Tour de Suisse arriva per la prima volta, portando entusiasmo e spettacolo in provincia di Sondrio. Mercoledì 18 giugno, questa tappa mozzafiato culminerà davanti alla Chiesa Nuova di Borgonuovo, regalando agli spettatori un’esperienza indimenticabile. Un’occasione imperdibile per valorizzare il territorio e condividere insieme un evento che entrerà nella memoria collettiva.

Piuro sarĂ teatro di un evento indimenticabile: per la prima volta nella storia, domani, mercoledì 18 giugno il Tour de Suisse arriva in provincia di Sondrio, con una tappa che terminerĂ in Valchiavenna, davanti alla Chiesa Nuova di Borgonuovo. Un'occasione unica per la promozione del territorio.

