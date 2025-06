Più informazioni sulla causa del teatro Borgatti

Domani alle 18.30, il Consiglio Comunale si riunirà per affrontare un tema di grande rilevanza: la vicenda giudiziaria che coinvolge il Teatro Borgatti. Fratelli d’Italia presenterà una mozione per chiedere trasparenza e responsabilità da parte dell’Amministrazione, affinché i cittadini possano conoscere ogni dettaglio di questa intricata situazione. La trasparenza è fondamentale per rafforzare la fiducia nel nostro patrimonio culturale e nelle istituzioni locali.

Nella prossima seduta consiliare, in programma per domani alle 18.30, Fratelli d'Italia presenterà una mozione per chiedere al Sindaco e alla Giunta di riferire ufficialmente in aula su tutte le fasi del procedimento giudiziario in corso relativo al Teatro Comunale "Giuseppe Borgatti". "Una vicenda che non può più essere tenuta lontana dal dibattito pubblico e dal controllo democratico del Consiglio – dice la capogruppo Francesca Caldarone –. Parliamo di una causa che ha già comportato oltre 40.000 euro di spese legali e che ha portato l'Amministrazione ad accantonare circa 1 milione di euro a bilancio.

