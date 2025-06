Più dimagrisci e più guadagni l’idea dell’azienda cinese | Bonus e soldi extra in busta paga se perdi peso ma se si ingrassa bisogna restituire tutto

In un mondo in continua evoluzione, anche le aziende adottano strategie sorprendenti per motivare i dipendenti. La Galaxy Magnet Co. di Chengdu ha lanciato un’iniziativa innovativa: premi in busta paga per chi perde peso, con l’obiettivo di combattere l’aumento di sovrappeso tra i lavoratori cinesi. Ma attenzione: se si ingrassa, bisogna restituire tutto. Un meccanismo che unisce incentivi e responsabilità, trasformando il fitness in un vero e proprio affare.

I cinesi in sovrappeso sono sempre di più: a quanto pare, da loro l’Ozempic-mania non è ancora esplosa! Dal 2024 è partita una campagna triennale governativa contro i chili di troppo e, sull’onda della ricerca della linea perduta, un’azienda ha di recente stipulato un contratto con i suoi dipendenti oversize. Più si dimagrisce e più si guadagna: i patti stabiliti il mese scorso dalla Galaxy Magnet Co. di Chengdu, azienda che fa del fitness un cavallo di battaglia, sono chiari. I dipendenti oversize ricevono premi in denaro in base ai chili eliminati e alla difficoltà della sfida, ma se ingrassano ancora devono restituire tutto quanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Più dimagrisci e più guadagni, l’idea dell’azienda cinese: “Bonus e soldi extra in busta paga se perdi peso, ma se si ingrassa bisogna restituire tutto”

Se la tendenza non si arresta, entro cinque anni oltre il 70% della popolazione cinese sarà obesa. Intanto, un’azienda prova a invertire la rotta premiando i dipendenti che ... - E mentre ovunque si cercano strategie per contenere i danni, la risposta dell’azienda cinese – che premia economicamente chi dimagrisce – apre un dibattito su responsabilità individuale ... Lo riporta gamberorosso.it

