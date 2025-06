Più agenti per l' estate l' assessora Gabellini | Continuiamo a investire in sicurezza potenziando presidio del territorio

L’assessora Gabellini annuncia con orgoglio un nuovo capitolo per l’estate, con un piano di sicurezza e viabilità potenziato. Più agenti, pattugliamenti intensificati e controlli mirati garantiranno un ambiente più sicuro e ordinato, migliorando la qualità della vita e la fruibilità del territorio. Continuiamo a investirci per tutelare cittadini e commercianti, assicurando che la città sia sempre più sicura. Ecco il nostro impegno concreto in azione.

Più agenti, pattugliamento del territorio, controllo di sosta, traffico, accessi e caricoscarico merci, Ztl, contrasto all’abusivismo e accertamenti relativi a decoro, occupazione di suolo e delle attività commerciali e ricettive. Ecco il piano di sicurezza e viabilità riorganizzato in vista. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Più agenti per l'estate, l'assessora Gabellini: “Continuiamo a investire in sicurezza, potenziando presidio del territorio”

In questa notizia si parla di: sicurezza - agenti - territorio - estate

