Pittoni Lega | Sul reclutamento docenti il vero confronto è con l’Europa

Il dibattito sul reclutamento dei docenti si infiamma, mentre Pittoni della Lega sottolinea che il vero confronto riguarda l'Europa, non solo le proposte italiane. Condividendo principi già presenti nel mio ddl 1920/20 sul doppio canale, evidenzio come sia fondamentale trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto delle direttive europee. Solo così potremo garantire un sistema scolastico più efficiente e trasparente per il futuro.

"Mi si chiede cosa penso del ddl sul reclutamento dei docenti in questi giorni all'attenzione della commissione al Senato. Posso dire che raccoglie principi già sviluppati nel mio ddl 192020 sul doppio canale". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: reclutamento - docenti - pittoni - lega

Decreto PA, accolti gli emendamenti Anief sul reclutamento dei docenti di religione cattolica: le novità - Il recente Decreto PA, ora legge, apporta significative modifiche al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, grazie agli emendamenti accolti dal sindacato Anief.

SCUOLA - PITTONI (LEGA), SU DOCENTI IDONEI PNRR SBLOCCATA SITUAZIONE NON FACILE "A qualche leone da tastiera probabilmente sfugge che la Commissione europea è tutt'altro che entusiasta di graduatorie ad esaurimento per i docenti idonei d Vai su Facebook

Pittoni (Lega): “Sul reclutamento docenti il vero confronto è con l’Europa”; Assunzioni docenti PNRR: cambiano le regole, più opportunità per gli idonei - il Comunicato Stampa della Lega; Scuola – Pittoni (Lega), su docenti idonei PNRR sbloccata situazione non facile.

Pittoni (Lega): il doppio canale di reclutamento docenti legato all’interlocuzione con l’UE - Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e già presidente della commissione Cultura al Senato, torna a parlare del doppio canale di reclutamento dei docenti, ovvero per ... Scrive informazionescuola.it

Riforma reclutamento, Pittoni (Lega): “Abilitazione, nessun test a crocette, graduatorie di merito per tutti i concorsi e assegnazione provinciale interprovinciale ai docenti ... - Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama, è intervenuto a Orizzonte Scuola TV, in merito alla riforma del reclutamento docenti. Secondo orizzontescuola.it