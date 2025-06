Pitti Uomo colora Firenze la grande kermesse alla Fortezza Importante segnale di fiducia per il settore

Firenze, 17 giugno 2025 – Pitti Uomo torna a colorare Firenze. L’edizione estiva numero 108 della grande kermesse della moda è stata inaugurata questa mattina, 17 giugno,  e sarĂ protagonista fino al 20 alla Fortezza da Basso. Saranno  quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer piĂą autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni. Al centro dell'attenzione ci saranno le collezioni PrimaveraEstate 2026 di 740 brand, di cui il 45% esteri. Ma anche le collaborazioni, i nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo la vetrina per presentarsi a una platea di buyer in arrivo dai mercati piĂą importanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pitti Uomo colora Firenze, la grande kermesse alla Fortezza. “Importante segnale di fiducia per il settore”

