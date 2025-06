Pitti Uomo al via con 740 brand il 45% sono esteri

Pronti a vivere un'esperienza unica nel mondo della moda maschile? La 108ª edizione di Pitti Immagine Uomo, in scena alla Fortezza da Basso di Firenze, si apre con ben 740 brand, di cui il 45% provenienti dall’estero. Quattro giorni di incontri, novità e ispirazioni tra i protagonisti del menswear internazionale. Un evento imperdibile per chi desidera scoprire le tendenze più innovative e consolidare rapporti globali nel settore.

(Adnkronos) – Quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni: è l'edizione estiva di Pitti Immagine Uomo, la numero 108, che si svolge alla Fortezza da Basso di Firenze da oggi, martedì 17, fino a venerdì 20 .

