Pitti Uomo 2025 De Matteis gaffe | esalta il Napoli di Conte in casa Fiorentina Poi parla dei 740 marchi per primavera estate

L'apertura di Pitti Uomo 2025 alla Fortezza da Basso di Firenze ha preso il via con entusiasmo e qualche sorpresa. Il presidente Antonio De Matteis ha esaltato il Napoli di Conte in casa Fiorentina, creando un momento inaspettato in una manifestazione così importante. Con oltre 740 marchi pronti a svelare le tendenze Primavera/Estate, l’evento promette di essere un’occasione imperdibile per il mondo della moda. Ma quale sarà il segnale che questa kermesse darà al settore?

Il presidente di Pitti Immagine, Antonio De Matteis, ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione di Pitti Uomo 108, dal 17 al 20 giugno 2025, alla Fortezza da Basso di Firenze, esaltandop il Napoli di Conte in casa Fiorentina. E in una manifestazione fortemente connotata a Firenze. Una gaffe? Forse non se n'è reso conto: ha detto: "Ringrazio i nostri espositori perchè in questo momento essere qui è una dimostrazione di coraggio, di credere in quello che facciamo. Con la stessa foga che Antonio Conte ha messo per vincere il campionato co il Napoli. Dobbiamo faticare, ma la moda può vincere il campionato"

