Pitti e il ciclismo Lo specchio dei tempi tra sport e lifestyle

Pitti e il ciclismo riflettono l’evoluzione dello stile di vita e dell’identità dei nostri tempi. Da oltre 150 anni, i ciclisti di ieri e oggi condividono più di una passione: un modo di essere, di esprimersi e di sfidare i limiti. Tra tradizione e innovazione, i saloni estivi di Pitti Immagine si trasformano in un palcoscenico dove sport e lifestyle si incontrano, creando un affascinante specchio della società contemporanea.

Poletto* Pitti bikes è il tema dei saloni estivi di Pitti Immagine, che per Pitti Uomo 108 assume una connotazione particolare e diventa Bikester. Tra i primi ciclisti e i bikesters di oggi corrono più di 150 anni. Ma ci sono curiose analogie tra l’atteggiamento di chi alla fine dell’Ottocento cominciò a praticare l’uso dei velocipedi e chi ne fa uso attualmente come una specie di dichiarazione identitaria, personale o di gruppo. I primi coraggiosi ciclisti cavalcavano fieramente i cavalli a due ruote sull’onda dell’ideologia del progresso e della tecnica. Era soprattutto una pratica sportiva, ma già allora, oltre all’ardimento e allo spirito atletico, si indossavano abiti adatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pitti e il ciclismo. Lo specchio dei tempi tra sport e lifestyle

