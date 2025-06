Piscine pubbliche troppo care a Milano Codacons presenta un esposto in Procura | Rivedere le tariffe

Le piscine pubbliche di Milano, spesso troppo costose per cittadini e famiglie, stanno facendo infuriare molti. In risposta, il Codacons ha deciso di scendere in campo, presentando un esposto alle autorità competenti per chiedere un intervento immediato. La questione delle tariffe potrebbe finalmente trovare una soluzione, garantendo a tutti l’accesso a questa importante risorsa. Continua a leggere per scoprire come si prospetta il futuro delle piscine milanesi.

In seguito ai dati sui costi delle piscine pubbliche di Milano presentati dal consigliere Enrico Fedrighini a Palazzo Marino, il Codacons ha fatto sapere di aver presentato un esposto in Comune, alla Procura e alla Corte dei Conti per chiedere "intervento urgente per riequilibrare i costi delle infrastrutture pubbliche". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pubbliche - piscine - milano - codacons

Piscine pubbliche troppo care a Milano, Codacons presenta un esposto in Procura: Rivedere le tariffe.

Piscine pubbliche troppo care a Milano, Codacons presenta un esposto in Procura: “Rivedere le tariffe” - In seguito ai dati sui costi delle piscine pubbliche di Milano presentati dal consigliere Enrico Fedrighini a Palazzo Marino, il Codacons ha fatto sapere ... Come scrive fanpage.it

Piscina Cambini Fossati di nuovo chiusa: un’altra occasione persa per lo sport pubblico a Milano - Milano Sport chiude la piscina Cambini Fossati per guasto tecnico. Si legge su milanosportiva.com