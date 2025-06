Piscine comunali stangata biglietto | addio al pomeridiano ridotto a Costoli e Bellariva

L'estate porta con sé il desiderio di freschezza e divertimento, ma quest'anno le piscine comunali di Costoli e Bellariva hanno deciso di mettere un freno ai risparmi: l'addio all'ingresso pomeridiano ridotto, un'opportunità tanto attesa dai frequentatori abituali. Dopo anni di convenienza, questa novità ha generato non poca delusione tra gli utenti, che ora si chiedono se valga ancora la pena soffrire la calura senza un minimo di sconto.

