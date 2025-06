Piscine all' aperto gratuite per over 70 a Roma | l' elenco delle strutture disponibili

Con l’arrivo dell’estate a Roma, il progetto “Piscine all’aperto” offre agli over 70 un’occasione unica per rinfrescarsi e mantenersi attivi senza pensieri. Grazie a 17 impianti comunali e alla piscina della salute, questa iniziativa promuove il benessere e la socializzazione tra gli anziani. Scopri l’elenco completo delle strutture disponibili e approfitta di questa opportunità per vivere un’estate all’insegna del relax e della salute.

Con l’arrivo dell’estate torna a Roma il progetto “Piscine all’aperto”, che prevede l’accesso gratuito per gli over 70 in 17 impianti sportivi comunali della città e presso la piscina della salute del Dipartimento Politiche sociali e salute. L’iniziativa è promossa dagli assessorati allo Sport e. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Piscine all'aperto gratuite per over 70 a Roma: l'elenco delle strutture disponibili

