Imola rilancia il suo PalaRuggi con 1,8 milioni di euro per una riqualificazione energetica all’avanguardia. Dopo aver abbandonato il progetto di copertura della vasca olimpionica, il Comune punta ora a rendere più sostenibile e efficiente la piscina, investendo su isolamento termico e innovazioni tecniche. Un passo deciso verso un futuro più verde e più funzionale per questa storica struttura. La sfida è creare un polo sportivo all’avanguardia, capace di…

Imola, 17 giugno 2025 – Accantonato ormai da tempo il progetto di coprire la vasca olimpionica all’aperto (con quei 2,5 milioni arrivati dal Pnrr si sta costruendo una nuova palestra poco distante), il Comune continua a credere nella riqualificazione energetica della piscina del PalaRuggi. La Giunta ha infatti approvato la candidatura di un nuovo maxi-intervento da 1,8 milioni, che prevede l’installazione del cappotto termico e la sostituzione degli infissi nella struttura coperta di viale Oriani, al bando nazionale ‘Sport e periferie 2025’. Si tratta di un piano promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di “favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive – si ricorda nella delibera di Giunta che dà il nulla osta all’operazione – e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piscina Ruggi di Imola: 1,8 milioni per il rilancio

