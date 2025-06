Pirati dei Caraibi | il produttore rivela che membri del cast originale torneranno in Pirati dei Caraibi 6 per una nuova versione

I fan di Pirati dei Caraibi possono prepararsi a un'onda di emozioni: il produttore Jerry Bruckheimer ha annunciato il ritorno di alcuni membri del cast originale in "Pirati dei Caraibi 6", promettendo una “nuova versione” della celebre saga. Dopo anni di attesa e speculazioni, il nuovo capitolo sta finalmente prendendo forma, alla luce di un progetto in sviluppo sin dai tempi di “La vendetta di Salazar”. La vera avventura sta per ricominciare!

Il produttore della serie Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, anticipa il ritorno di alcuni membri del cast nel sesto capitolo. Il progetto è in fase di sviluppo sin da quando era in lavorazione Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, ma alla luce delle accuse di violenza domestica mosse da Amber Heard, la Disney ha deciso di escludere Johnny Depp, protagonista della serie, dal cast. Durante il processo per diffamazione intentato da Depp contro la Heard, l’attore che interpreta Jack Sparrow ha dichiarato di non essere interessato a tornare sul set. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: pirati - caraibi - produttore - membri

Oltre al mare c'è di più. A Saint Vincent e Grenadine alla scoperta del vulcano, del set dei Pirati dei Caraibi, della cultura locale (rum compreso) e delle bellezze naturalistiche da visitare - Scopri Saint Vincent e Grenadine, un angolo straordinario dei Caraibi che offre molto più del solo mare.

«Pirati dei Caraibi era stato un successo commerciale enorme, ma non ero considerata una brava attrice. Con Orgoglio e pregiudizio, per la prima volta ho sentito che pubblico e critica vedevano qualcosa di diverso in me. » Keira Knightley torna a parlare di q Vai su Facebook

Pirati dei Caraibi: il reboot si girerà nel 2025, sciolto il nodo sul ritorno di Johnny Depp?; Pirati dei Caraibi, il produttore conferma: il prossimo capitolo della saga sarà un reboot; Pirati dei Caraibi, gli attori del cast ieri e oggi. FOTO.

Pirati dei Caraibi, il produttore conferma il reboot e lo spin-off con Margot Robbie - Il produttore ha anche commentato lo status della sceneggiatura realizzata da Nathanson per il reboot di Pirati dei Caraibi: “Penso che ce l’abbia fatta. comingsoon.it scrive

Pirati dei Caraibi, Zoe Saldana: "Jerry Bruckheimer si è scusato per la mia orribile esperienza sul set" - così tanti produttori e così tanti membri della troupe" ha spiegato l'attrice a EW. Come scrive movieplayer.it