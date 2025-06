Pirata della strada in Svizzera a 144 km h su un tratto a 80 | rintracciato in Italia e denunciato

Un episodio di pura adrenalina sul tratto autostradale A2: un pirata della strada marocchino, residente in provincia di Milano, ha sfiorato la tragedia velocizzando a 144 km/h su un limite di 80, poi fuggendo oltre confine. La sua bravata, durata meno di mezz’ora, si è conclusa con l’identificazione e la denuncia in Svizzera. Un richiamo forte all'importanza del rispetto delle regole e della sicurezza sulle strade.

Due gravi infrazioni in meno di mezz’ora sull’autostrada A2, poi la fuga oltre confine: un 41enne marocchino residente in provincia di Milano è stato identificato e denunciato in Svizzera come pirata della strada. L’episodio risale al 9 aprile 2025, nell’ambito di un controllo della velocitĂ . 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Pirata della strada in Svizzera a 144 km/h su un tratto a 80: rintracciato in Italia e denunciato

In questa notizia si parla di: pirata - strada - svizzera - denunciato

