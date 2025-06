Pippo Inzaghi resta in Serie B | siederà sulla panchina del Palermo

Dopo la storica promozione col Pisa, Pippo Inzaghi riparte dal Palermo: a lui il compito di riportare i rosanero in Serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pippo Inzaghi resta in Serie B: siederà sulla panchina del Palermo

Pippo Inzaghi: «Simone sempre il primo a incoraggiarmi! Due finali in tra anni: non è da tutti» - Filippo Inzaghi, festeggiando la storica promozione del Pisa in Serie A dopo 34 anni, ha condiviso il suo unico legame fraterno con Simone.

Filippo Inzaghi ha firmato. Il Palermo ha un nuovo allenatore per tentare la scalata dalla B alle Serie A. L'ex tecnico del Pisa ha raggiunto un accordo biennale con opzione per il terzo in caso di promozione

Una bandiera rossonera, un bomber instancabile, un cuore che non ha mai smesso di lottare. Oggi Inzaghi riparte da Palermo con un sogno: la Serie A.

Il Palermo riparte da Pippo Inzaghi, per lui un pluriennale - L'annuncio in una nota del club rosanero che milita in serie B. Lo riporta dire.it