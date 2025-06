pioggia e violenta grandinata tra verghereto e san piero

Una tempesta improvvisa ha colpito l’Alto Savio tra Verghereto e San Piero, portando pioggia intensa e una violenta grandinata. Nonostante le previsioni meteo avessero anticipato un pomeriggio burrascoso per gran parte del territorio romagnolo, la realtà ha riservato sorprese, con precipitazioni meno abbondanti di quanto atteso in alcune zone. La natura continua a sorprenderci: restate aggiornati per scoprire le prossime evoluzioni del tempo.

Le previsioni meteo davano pioggia e grandine per il pomeriggio di ieri in gran parte del territorio romagnolo e così è stato anche in alcune zone dell’Alto Savio, tra cui quella di San Piero in Bagno, Selvapiana, Alfero, Tavolicci, Mazzi, e altre aree dell’Appennino cesenate. E’ piovuto molto meno di quanto riportavano alcuni siti meteo, che per alcune ore, a partire dal pomeriggio di ieri, davano precipitazioni anche molto abbondanti, accompagnate anche da forti raffiche di vento. Ma fortunatamente così non è stato. "Intorno alle 17, è caduta una forte grandinata a San Piero in Bagno - dice il sindaco Enrico Spighi -, con chicchi grossi anche come una bella ciliegia, ma fortunatamente almeno qui in paese la grandinata è durata poco più di cinque minuti, poi è caduta per un po’ pioggia molto forte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it