Pioggia e vento forte Diversi alberi abbattuti Qualche danno sulla costa

Il maltempo si è abbattuto sulla nostra città con pioggia battente e venti impetuosi, causando danni, alberi abbattuti e disagi alla viabilità. La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle autorità, che hanno messo in atto misure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. Tra gli episodi più significativi, un grande albero crollato in viale Piave, bloccando temporaneamente il traffico. La città sta affrontando questa sfida, ma cosa ci riserva il futuro?

Raffiche di vento forte, alberi abbattuti, strade bloccate e spettacoli rimandati. Il maltempo che si è scatenato sulla città ha messo a dura prova la viabilità e l’organizzazione di eventi pubblici, costringendo le autorità a numerosi interventi d’emergenza. Nel pomeriggio, un grosso albero è caduto in viale Piave, all’altezza di piazzale Matteotti, provocando la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nella rimozione, e una pattuglia della Polizia Locale per deviare il traffico verso via Gramsci e piazzale Matteotti. La circolazione è stata ripristinata solo dopo la completa rimozione dell’albero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e vento forte. Diversi alberi abbattuti . Qualche danno sulla costa

In questa notizia si parla di: vento - forte - alberi - abbattuti

Vento forte in Toscana: codice giallo per venerdì 16 su tutta la regione - Venerdì 16, la Toscana sarà interessata da un codice giallo per vento forte. Una perturbazione in arrivo da nord-est porterà non solo venti intensi, ma anche piogge sparse su tutta la regione.

Esteri: Forte maltempo nei giorni scorsi in #Romania, alberi abbattuti e caduti su alcune auto a causa del forte vento nella cittadina di Marosvásárhely foto via Extrém idojárás- Észlelések Vai su Facebook

Maltempo a Pesaro, alberi abbattuti dal vento e danni sul lungomare; Maltempo nelle Marche: vento forte e alberi caduti; Alberi caduti, rovesci e forte vento: allerta maltempo anche martedì.

Pioggia e vento forte. Diversi alberi abbattuti . Qualche danno sulla costa - Un grosso tronco cade in viale Piave, per fortuna senza colpire nessuno. Riporta ilrestodelcarlino.it

Raffiche di vento: danni e incidenti. Alberi caduti su auto e palazzine. Distrutta la recinzione delle Muse - Decine di interventi dei vigili del fuoco per le piante crollate sulle strade in più zone della città: aperto il Coc. Secondo msn.com