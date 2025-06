Pioggia di fondi alle imprese del settore boschivo

Pioggia di fondi alle imprese del settore boschivo: un impulso decisivo per la ripresa e lo sviluppo sostenibile della Lombardia. Con investimenti mirati in innovazione, sostenibilità e competitività , si apre una nuova fase di crescita per le aziende che operano nei nostri territori montani e collinari. Questo sostegno rafforza l’impegno regionale verso un settore strategico e in fermento, pronto a valorizzare il patrimonio naturale e a creare opportunità di lavoro durature.

"Un importante sostegno al settore forestale lombardo, con investimenti mirati per innovazione, sostenibilitĂ e competitivitĂ delle imprese che operano nei nostri territori montani e collinari”. Così il consigliere regionale Giacomo Zamperini, membro della VI commissione ambiente, energia e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Pioggia di fondi alle imprese del settore boschivo

