Pio Esposito Inter il Torino piomba sul talento nerazzurro | pronta l’offerta cosa filtra

Il calciomercato estivo si infiamma: il Torino si fa avanti per Pio Esposito, giovane talento dell’Inter che ha già catturato l’attenzione con le sue 19 reti allo Spezia. Con l’arrivo di Chivu e un progetto ambizioso, i nerazzurri potrebbero dover decidere il futuro del promettente attaccante. Le trattative sono in corso, ma cosa riserverà il destino a questo gioiellino? Restate sintonizzati per scoprire le ultime novità.

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro in vista del calciomercato estivo e dopo l’arrivo di Chivu. I dettagli. Il Torino è alla ricerca di una prima punta di peso per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione e, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe messo gli occhi su Francesco Pio Esposito. Il centravanti classe 2005, reduce da una stagione brillante allo Spezia (19 reti), è attualmente infortunato ma è regolarmente con il gruppo nerazzurro per il Mondiale per Club, segno dell’importanza che l’Inter continua ad attribuirgli. La dirigenza granata, con Vagnati in prima linea, avrebbe sondato il terreno per un possibile prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, il Torino piomba sul talento nerazzurro: pronta l’offerta, cosa filtra

