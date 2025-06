Pio Esposito Inter due strade per il futuro | Marotta lo apprezza ma cresce questa possibilità

Il futuro di Francesco Pio Esposito all'Inter si fa sempre più intrigante. Nonostante l'interesse di altri club, i nerazzurri sembrano puntare con convinzione sulla crescita del giovane talento, che potrebbe trovare spazio tra le fila della prima squadra nella stagione 2025-26. Con l’apprezzamento di Marotta e le recenti mosse in società, il suo percorso sembra ormai delineato: il suo talento e le opportunità imminenti potrebbero davvero cambiare le sorti della sua carriera e della squadra.

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante nerazzurro in vista del calciomercato estivo e dopo l'arrivo di Chivu. I dettagli. Francesco Pio Esposito potrebbe finalmente entrare a far parte stabilmente del parco attaccanti dell' Inter nella stagione 2025-26. Dopo un'ottima annata in prestito allo Spezia, culminata con 19 reti in 40 presenze, l'attaccante italiano classe 2005 ha attirato l'attenzione della dirigenza nerazzurra, che ora valuta attentamente il suo futuro. L'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter apre nuovi scenari: l'allenatore conosce bene Pio Esposito per averlo seguito da vicino nelle giovanili e potrebbe essere incline a dargli un'opportunità concreta in prima squadra.