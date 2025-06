Pinguini Tattici Nucleari | Atalanta o Inter? Il feat con Lautaro Las Vegas con Ranocchia

I Pinguini Tattici Nucleari, con le loro radici bergamasche e passioni calcistiche, sono pronti a svelare i loro favoriti: Nicola Buttafuoco è un tifoso della Dea, mentre Riccardo Zanotti tifa Inter. Durante il concerto di Radio Italia in Piazza Duomo, abbiamo deciso di mettere alla prova i loro cuori: Atalanta o Inter? Scopriamo insieme quale scelta ha prevalso e cosa ci hanno rivelato sui loro sogni e passioni sportive.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno in Bergamo le loro radici e la loro essenza. Della band, il chitarrista Nicola Buttafuoco è tifosissimo della Dea mentre il frontman Riccardo Zanotti è di fede nerazzurra. In occasione del concerto di Radio Italia, in Piazza Duomo a Milano, abbiamo deciso di metterli in difficoltà, chiedendogli: Atalanta o Inter?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pinguini Tattici Nucleari: Atalanta o Inter? Il feat con Lautaro, Las Vegas con Ranocchia

In questa notizia si parla di: pinguini - tattici - nucleari - atalanta

Pinguini Tattici Nucleari: ‘L’università resta un luogo fondamentale’ - Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione.

Tra le collaborazioni anche Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari Vai su Facebook

Pinguini Tattici Nucleari: Atalanta o Inter? Il feat con Lautaro, Las Vegas con Ranocchia; La buona semina; Qualità della vita, elogio di Bergamo tra la Dea e i Pinguini Tattici Nucleari.

Pinguini Tattici Nucleari a Torino: biglietti, orari, scaletta e come arrivare allo Stadio Olimpico Grande per l'Hello World Tour - Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Torino il 17 giugno 2025: scaletta, info utili, orari e dettagli dello show allo Stadio Olimpico ... Lo riporta mentelocale.it

I Pinguini Tattici Nucleari all'Olimpico: cosa fare a Torino fino a domenica 22 giugno - La grande ristorazione protagonista con Buonissima e The World's 50 Best Restaurants. torinoggi.it scrive