Pillola anticoncezionale associata a un rischio superiore di tumore al cervello secondo uno studio

Nuove scoperte sulla pillola anticoncezionale: uno studio francese ha evidenziato un possibile legame tra l’uso di desogestrel e un aumento del rischio di meningioma intracranico, un tumore cerebrale. La ricerca sottolinea come il rischio possa crescere con la durata dell’assunzione. È fondamentale essere informate per proteggere la propria salute. Continua a leggere per scoprire cosa emerge da questa importante analisi.

Ricercatori francesi hanno trovato un'associazione tra l'uso del contraccettivo orale desogestrel e lo sviluppo di un meningioma intracranico, una forma di tumore cerebrale. Il rischio per le donne aumenta con il tempo di utilizzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rischio - tumore - pillola - anticoncezionale

