Pil ligure in crescita cala la disoccupazione | La Liguria regge l' incertezza

Dopo un periodo di sfide, la Liguria si distingue come esempio di resilienza, con un’economia in crescita e una disoccupazione in calo. Un incremento dello 0,5% del PIL e maggiori investimenti nelle infrastrutture testimoniano la forza e il potenziale di questa regione. Il rapporto “L’Economia della Liguria” svela come, nonostante le incertezze globali, la Liguria stia reggendo l’impatto e guardi al futuro con ottimismo.

Un incremento del prodotto interno lordo dello 0,5%, disoccupazione in calo al 5,4% e investimenti pubblici in aumento, soprattutto nelle infrastrutture. Sono questi i principali dati contenuti nel rapporto “L’Economia della Liguria” presentato oggi nella sede della Banca d’Italia. Il documento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Pil ligure in crescita, cala la disoccupazione: "La Liguria regge l'incertezza"

