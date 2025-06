Pieve del Grappa ricorda Sebastiano Consalter giovane carabiniere ucciso in servizio nel 1923

Pieve del Grappa rende omaggio a Sebastiano Consalter, giovane carabiniere di Fietta ucciso in servizio nel 1923, una figura di grande valore e coraggio quasi dimenticata. La sua storia, intrisa di sacrificio e mito, risorge grazie a un importante lavoro di ricerca storica. Sabato 21 giugno alle ore 19.00, alle ex scuole di Fietta, il Comune di Pieve intende preservare e condividere questa memoria collettiva, perché il suo esempio non venga mai dimenticato.

Un giovane carabiniere originario di Fietta, una vicenda tragica quasi dimenticata, un bandito il cui nome è entrato nel mito e un lungo lavoro di ricerca storica che riporta alla luce un pezzo di memoria collettiva. Sabato 21 giugno alle ore 19.00, alle ex scuole di Fietta, il Comune di Pieve. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Pieve del Grappa ricorda Sebastiano Consalter, giovane carabiniere ucciso in servizio nel 1923

In questa notizia si parla di: pieve - giovane - carabiniere - grappa

Pieve del Grappa ricorda Sebastiano Consalter, giovane carabiniere ucciso in servizio nel 1923; Pieve del Grappa ricorda Sebastiano Consalter, giovane Carabiniere ucciso in servizio nel 1923; Pieve del Grappa ricorda Sebastiano Consalter, carabiniere caduto nel 1923.

Pieve del Grappa ricorda Sebastiano Consalter, giovane Carabiniere ucciso in servizio nel 1923 - Il Comune, in collaborazione con la Parrocchia della Santissima Trinità di Fietta, organizza sabato 21 giugno alle ore 19 presso le ex scuole di Fietta la presentazione dell’op ... Riporta nordest24.it

Pieve del Grappa (Treviso), la madre della giovane uccisa da 23enne ubriaco e drogato alla guida: "Lo perdono" - Alessandro Giovanardi rientra verso San Zenone degli Ezzelini, dopo una festa. Secondo tgcom24.mediaset.it