pietro labriola eletto presidente di asstel assotelecomunicazioni fino al 2027

Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, è stato eletto presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni per il biennio 2025-2027, segnando un nuovo capitolo di leadership nel settore delle telecomunicazioni italiane. L’assemblea ha riconosciuto il prezioso contributo di Massimo Sarmi, ringraziandolo per il suo impegno. Per rafforzare l’efficacia dell’azione associativa, viene introdotto un innovativo gruppo di...

L'assemblea di Asstel-Assotelecomunicazioni ha eletto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, come nuovo presidente per il biennio 2025-2027. Al presidente uscente, Massimo Sarmi, va il ringraziamento degli associati per il lavoro svolto e il contributo che continuerà a dare. Il programma di presidenza condiviso dall'assemblea punta prima di tutto a rafforzare l'efficacia dell'azione associativa. Per questo viene introdotto un gruppo di Lavoro Strategico operativo a supporto degli organi direttivi, pensato per garantire una rappresentanza ancora più coesa e orientata ai risultati di politica industriale della filiera delle telecomunicazioni.

