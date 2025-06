Pietramelara offre passaggio a due minorenni e poi tenta di violentarle | denunciato 20enne

Un episodio inquietante scuote Pietramelara, in provincia di Caserta, dove un giovane di circa vent'anni è stato denunciato per aver tentato di aggredire sessualmente due minorenni. Dopo averle offerto un passaggio in auto, si sono susseguite le indagini da parte delle forze dell’ordine, che cercano di fare luce su quanto accaduto. La comunità è sconvolta e si attende una chiarezza completa sui fatti.

Un ragazzo di circa vent’anni è stato denunciato con l’accusa di aver tentato un’aggressione a sfondo sessuale nei confronti di due ragazze minorenni. L’episodio, su cui stanno ancora indagando le forze dell’ordine, è successo a Pietramelara (Caserta) e si sarebbe verificato dopo che il giovane avrebbe dato un passaggio in auto alle due adolescenti. Pietramelara, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pietramelara, offre passaggio a due minorenni e poi tenta di violentarle: denunciato 20enne

In questa notizia si parla di: pietramelara - passaggio - minorenni - offre

Droga: in 6 arrestati a Pietramelara, tre percepivano Reddito di cittadinanza - In manette sono finiti due coniugi 40enni (lui era percettore del sussidio), che spacciavano hashish e cocaina a casa, nonostante avessero tre figli minori, per strada o a domicilio; i clienti ... Riporta tg24.sky.it