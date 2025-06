Piemonte ospita ' The World' s 50 Best Restaurant' | Torino al centro della ristorazione mondiale

Il Piemonte si prepara a splendere come mai prima d'ora, ospitando "The World's 50 Best Restaurants" a Torino, il cuore pulsante della ristorazione internazionale. Durante questi quattro giorni, la cittĂ si trasformerĂ in un palcoscenico globale, accogliendo oltre 1.300 ospiti, piĂą di 250 media e i protagonisti piĂą rinomati del settore eno-gastronomico. Un evento imperdibile che consacra Torino come capitale mondiale della cucina d'eccellenza.

Il Piemonte è in prima fila per accogliere il meglio della ristorazione mondiale, con quattro giorni che vedranno in cittĂ e sul resto del territorio oltre 1.300 ospiti, piĂą di 250 media specializzati nel settore eno-gastronomico, 89 ristoranti e piĂą di cento chef tra i migliori al mondo. La Regione Piemonte ospita infatti a Torino i " The World's 50 Best restaurant " - l'Oscar mondiale della ristorazione che premia i 50 migliori ristoranti del mondo, da oggi fino al 20 giugno. Il cuore della manifestazione sarĂ il 19 giugno, con il Red Carpet del 50 Best e l'Award e la proclamazione della classifica nella cornice dell'Auditorium del Lingotto.

