Picchia l’ex compagna e la minaccia di morte arrestato

Una scena di violenza che scuote la comunità: un uomo di 52 anni è stato arrestato a Marcianise per aver maltrattato e minacciato di morte la sua ex compagna. La pronta reazione della Polizia di Stato ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente contro ogni forma di violenza familiare. La vicenda mette in luce l’importanza di denunciare e tutelare le vittime, affinché episodi come questi non si ripetano.

Tempo di lettura: 2 minuti Un 52enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Marcianise (Caserta) per maltrattamenti in famiglia. I poliziotti del locale commissariato sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un’aggressione giunta al numero di emergenza 113; era stata la stessa vittima, una 59enne, a riferire di aver subito minacce di morte dall’ex compagno. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo che, in stato di agitazione, ha continuato ad aggredire verbalmente la donna, che presentava segni di contusione al viso; i poliziotti hanno accertato che le violenze andavano avanti da tempo, che l’uomo aveva precedenti proprio per maltrattamenti, e così lo hanno arrestato e condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

