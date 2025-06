Piazza Garibaldi cambia volto iniziano i lavori | dureranno un anno

Piazza Garibaldi di Chieti si trasforma: da giovedì 19 giugno avvieranno i lavori di riqualificazione, un progetto atteso che cambierà volto alla piazza simbolo della città. La rigenerazione urbana, volta a migliorare mobilità e spazi pubblici, prevede un parcheggio ipogeo multipiano e altre innovazioni, con un impegno di un anno. Un nuovo capitolo per il cuore pulsante di Chieti, pronto a valorizzare il patrimonio e la qualità della vita.

A Chieti giovedì 19 giugno saranno cantierizzati i lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi, uno degli interventi simbolo della strategia di rigenerazione urbana promossa dall'attuale amministrazione comunale. “L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio ipogeo multipiano e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Piazza Garibaldi cambia volto, iniziano i lavori: dureranno un anno

In questa notizia si parla di: piazza - garibaldi - lavori - cambia

CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia - CasaPound modifica la location del suo raduno per la remigrazione, spostandolo da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia.

Cantiere di piazza Garibaldi, l’annuncio del Rup in VI Commissione: lavori conclusi a fine giugno https://ilmetropolitano.it/2025/06/16/cantiere-di-piazza-garibaldi-lannuncio-del-rup-in-vi-commissione-lavori-conclusi-a-fine-giugno/… #ilmetropolitano Vai su X

Cantiere di piazza Garibaldi, l’annuncio del Rup in VI Commissione: lavori conclusi a fine giugno Anche l’assessore Palmenta e il comandante Zucco hanno partecipato ai lavori dell’organismo consiliare presieduto da Versace. L’ordinanza di divieto di sosta, i Vai su Facebook

Piazza Garibaldi cambia volto, iniziano i lavori: dureranno un anno; Lavori di piazza Garibaldi: cambia la viabilità nel centro di Cassano d'Adda; Tra ResegUp e lavori: come cambia la viabilità a Lecco.

a chieti partono i lavori per la riqualificazione di piazza garibaldi con nuovo parcheggio e parco urbano - a Chieti partono i lavori per trasformare piazza Garibaldi con un parcheggio sotterraneo e un nuovo parco urbano, modifiche temporanee alla viabilità e chiusura prevista fino a giugno 2026 ... Come scrive gaeta.it

Cantiere di piazza Garibaldi, l’annuncio del Rup in VI Commissione: lavori conclusi a fine giugno - i lavori di messa in sicurezza dell’area degli scavi dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, entro la fine del mese del giugno. Scrive ilmetropolitano.it