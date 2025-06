Piazza Affari in calo con i listini europei Cucinelli brilla tra i titoli del lusso

Piazza Affari chiude in rosso, trascinata dall'instabilità globale e dai timori per il settore retail negli Stati Uniti, con il calo dei listini europei e Wall Street. Tuttavia, tra le luci, Cucinelli si distingue tra i titoli del lusso con un +3%, segno di resilienza e ottimismo nel panorama finanziario italiano. La scena investe si muove tra incertezze e opportunità, invitando gli investitori a scoprire le tendenze più promettenti.

Piazza Affari è debole (-1,3%) con gli altri listini europei e con Wall Street dopo il dato sulle vendite retail negli Usa, in calo per il secondo mese consecutivo, ma soprattutto per il perdurare dello scontro fra Iran e Israele. A Milano brilla Cucinelli (+3%) in controtendenza rispetto agli altri titoli del lusso. In scia al petrolio bene anche Saipem (+2%), Tenaris (+1,9%) ed Eni (+1,2%). Vendite sui bancari a partire da Unicredit (-2,7%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari in calo con i listini europei, Cucinelli brilla tra i titoli del lusso

In questa notizia si parla di: piazza - affari - calo - listini

Dividendi a pioggia su Piazza Affari il 19 maggio, 15 miliardi per gli investitori - Il 19 maggio si preannuncia come una data memorabile per gli investitori della Borsa italiana, con un "dividendo a pioggia" che distribuirà circa 15 miliardi di euro.

I listini europei aprono la seduta in calo dopo il raid di #Israele contro l'#Iran e la risposta (in corso) di #Teheran #Borse #mercati #PiazzaAffari Vai su X

L’attacco israeliano all’Iran scuote i mercati: a Piazza Affari il Ftse Mib chiude in calo, reggono energetici e i titoli della difesa. In rosso anche le altre piazze finanziarie Vai su Facebook

Piazza Affari in calo con i listini europei, Cucinelli brilla tra i titoli del lusso; Piazza Affari prosegue in calo con le altre Borse europee; Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in forte calo (-1,8%) ma resta oltre 38.000. Buzzi la peggiore del listino.

Piazza Affari in calo con Europa e Wall Street, Cucinelli brilla nel lusso - Piazza Affari chiude in ribasso seguendo i mercati europei e Wall Street, mentre Cucinelli si distingue nel settore lusso. quotidiano.net scrive

Borsa: Europa amplia rosso dopo calo vendite Usa, Milano -1,15% - Ampliano il calo le principali Borse europee dopo il ribasso oltre le stime delle vendite al dettaglio negli Usa in maggio (- Come scrive msn.com