Piano Ue per lo stop al gas russo entro il 2028 Ungheria esentata ma grida alla violazione della sovranità nazionale

L’Unione Europea si muove con decisione verso l’indipendenza energetica, proponendo un piano per eliminare le importazioni di gas e petrolio dalla Russia entro il 2028. La strategia mira a ridurre la dipendenza e rafforzare la sovranità dei Paesi membri, anche se alcune nazioni, come l’Ungheria, sollevano questioni di sovranità nazionale. La strada è tracciata: un passo avanti decisivo verso un futuro energetico più autonomo e sostenibile.

La Commissione Ue tenta ancora una volta di accelerare sulla strada dell’ indipendenza energetica, con una proposta legislativa che punta a mettere fine alle importazioni di gas e petrolio dalla Russia entro la fine del 2027. Dal 1° gennaio 2026, stando alla tabella di marcia, sarà vietato firmare nuovi contratti con fornitori russi, mentre entro un anno dovranno cessare tutti gli accordi a breve termine ancora in vigore ed entro il 31 dicembre 2027 scatterà il blocco totale anche per i contratti a lungo termine. L’esecutivo guidato da Ursula von der Leyen intende così azzerare le importazioni che nel 2024 sono ammontate a 54 miliardi di metri cubi di cui due terzi tramite gasdotto e il resto in Gnl (gas naturale liquefatto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it