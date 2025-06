Piano strategico ZES | rilancio del Mezzogiorno con Sud ZES e crediti d' imposta

Il Piano strategico ZES unico, adottato a fine 2024, segna un passo decisivo nel rilancio del Mezzogiorno, puntando su incentivi come i crediti d’imposta e il rafforzamento della Zona Economica Speciale. Ma quale sarà l’effettivo impatto di queste misure? La Corte dei Conti sottolinea l’importanza di un monitoraggio accurato e di un’azione amministrativa incisiva per trasformare queste opportunità in concreti risultati di sviluppo e crescita economica nel Sud Italia.

Il " Piano strategico ZES unica ", adottato a fine 2024, rappresenta un fondamentale fattore di rilancio dei territori della Zona economica speciale, che presuppone, tuttavia, un puntuale monitoraggio sull'impatto delle misure attuate e un'incisiva azione amministrativa da parte della Struttura di missione. E' quanto emerge dalla Delibera del Collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, con cui la magistratura contabile ha approvato la relazione sullo stato di avanzamento del progetto, riservandosi ulteriori approfondimenti istruttori. Il Piano, che definisce la politica di sviluppo della ZES per il Mezzogiorno, ricorda la Corte, comprende i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e si fonda, tra l'altro, su due pilastri operativi: lo sportello unico digitale - " Sud ZES " - e il credito di imposta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piano strategico ZES: rilancio del Mezzogiorno con Sud ZES e crediti d'imposta

In questa notizia si parla di: piano - strategico - rilancio - mezzogiorno

RINA, nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro (+15%) di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro (+22%), aggiornato Piano Strategico 2030 - Nel 2024, RINA ha registrato ricavi di 915 milioni di euro e un EBITDA di 138 milioni, sostenendo un piano strategico aggiornato al 2030.

Piano strategico ZES: rilancio del Mezzogiorno con Sud ZES e crediti d'imposta; Il Governo Meloni si arrende e abbandona i borghi del Sud (e della Calabria): lo spopolamento è «irreversibile» ·; Policoro, il rilancio del Metapontino passa attraverso un’alleanza fra 10 comuni.

Piano strategico ZES: rilancio del Mezzogiorno con Sud ZES e crediti d'imposta - Il piano ZES mira a rilanciare il Mezzogiorno con Sud ZES e crediti d'imposta, monitorato dalla Corte dei conti. Riporta quotidiano.net

ZES Unica: il Mezzogiorno si prepara a un nuovo rilancio economico nel 2025 - Il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno. Si legge su gaeta.it