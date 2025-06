Piano Mattei nasce a Roma l’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile

L'Italia al centro dell'innovazione africana. Urso: "La maggior parte dei finanziamenti verrà dagli accordi con Big Tech".

Marco Minniti e il Piano Mattei: «L?Italia ha avuto la vista lunga, ora diventi europeo» - Marco Minniti, con la sua consueta passione, sottolinea l'importanza del Piano Mattei, un'iniziativa che dimostra la lungimiranza dell'Italia.

Nasce a Roma l’AI Hub per l’Africa: tecnologia e sviluppo sostenibile al centro del Piano Mattei; Roma ospita il Vertice sul Piano Mattei e il Global Gateway; PIANO MATTEI, partenariati. A Roma il «Connact» organizzato da Fondazione Articolo 49, Regno del Marocco e Parlamento europeo.

Piano Mattei, AI Hub: sostegno per 500 mila startup africane entro il 2028 - Tra i partenariati strategici in via di perfezionamento spiccano quelli con Microsoft, Cisco, Cassava Technologies, Cineca, Confindustria Anitec- Riporta milanofinanza.it

Piano Mattei, Balla (Amb. Marocco): modello solido e d'interesse - 'Un piano solido che ha l'interesse dei paesi africani e costituisce la base per un partenariato equitativo tra Africa ... Secondo notizie.tiscali.it