Piano Mattei il governo apre un centro per l’intelligenza artificiale in Africa

Il Piano Mattei, promosso dal governo Meloni, segna un nuovo capitolo nelle relazioni con l’Africa, puntando sull’innovazione e le tecnologie emergenti. Con l’apertura dell’AI Hub for Sustainable Development a Roma, il Paese si impegna a guidare lo sviluppo sostenibile attraverso l’intelligenza artificiale. Un passo deciso verso un futuro più connesso e innovativo, che mette al centro l’Africa come protagonista di una nuova era digitale.

Il Piano Mattei promosso dal governo Meloni per un approccio diverso rispetto all’Africa si dota di nuovi strumenti, guardando all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, e mettendo al centro Roma nella formulazione delle strategie operative. Il Piano Mattei e l’app che sfrutta l’intelligenza artificiale. Sarà inaugurato venerdì 20 giugno a Roma l’AI Hub for Sustainable Development, piattaforma strategica promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy insieme al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp), nell’ambito del Piano Mattei. Il progetto punta a fare della Capitale un centro di riferimento per l’innovazione digitale destinata all’Africa, attraverso lo sviluppo di un ecosistema collaborativo sull’intelligenza artificiale che coinvolgerà inizialmente quattordici Paesi del continente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piano Mattei, il governo apre un centro per l’intelligenza artificiale in Africa

