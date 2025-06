Piano interventi fondo per le non autosufficienze | disco verde dalla giunta comunale

La giunta comunale ha dato il via libera al nuovo Piano degli interventi per il Fondo per le non autosufficienze, con una dotazione di oltre un milione di euro. Questa importante iniziativa, proposta dal settore welfare e approvata nell’ultima seduta del 16 giugno, mira a migliorare il supporto alle persone più fragili, garantendo loro servizi essenziali e una maggiore qualità di vita. Il Piano si colloca nel...

La giunta comunale, nell'ultima seduta del 16 giugno, Su proposta del settore welfare, ha approvato il Piano degli interventi relativo al Fondo per le non autosufficienze. La somma, per un totale di 1.074.360,48 euro, grava sui Fondi regionali della non autosufficienza.

