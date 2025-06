Piano casa 660 milioni di euro per la prima fase Salvini | Una risposta concreta alla richiesta di nuove abitazioni a prezzi ridotti

Il Piano Casa Italia, con un investimento di 660 milioni di euro per la prima fase, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di abitazioni a prezzi accessibili. Presieduto da Matteo Salvini, il quinto Tavolo Casa segna un passo importante verso soluzioni innovative e condivise. Durante l'incontro, enti e associazioni hanno confermato un approccio collaborativo per affrontare le sfide abitative nazionali, aprendo nuove prospettive per il futuro delle famiglie italiane.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ospitato il quinto Tavolo Casa, presieduto dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini. L’incontro, che ha visto la partecipazione di enti e associazioni di categoria, ha confermato un approccio collaborativo nella definizione delle politiche abitative nazionali. Durante la riunione sono state illustrate le novitĂ del Piano Casa  Italia, un programma strategico volto a contrastare il disagio abitativo, rilanciare le politiche abitative e riorganizzare l’offerta esistente. Per la fase di avvio e sperimentazione del Piano sono stati destinati i primi 660 milioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Piano casa, 660 milioni di euro per la prima fase. Salvini: «Una risposta concreta alla richiesta di nuove abitazioni a prezzi ridotti»

