Piano casa | 660 milioni di euro per combattere il disagio abitativo

Il Piano Casa, con un investimento di 660 milioni di euro, segna una svolta decisiva nella lotta al disagio abitativo in Italia. Con fondi dedicati ai progetti pilota e a un piano quinquennale, si punta a rinnovare e rinforzare il patrimonio abitativo del Paese. Le strategie emergono da un articolato piano presentato al Ministero delle Infrastrutture, promettendo un nuovo impulso all'edilizia sociale e alla qualità della vita. Un passo avanti che potrebbe trasformare il volto delle nostre città .

Le risorse attuali per il Piano casa contro il disagio abitativo ammontano a 660 milioni di euro: 100 milioni per i progetti pilota per gli anni 2027-2028 e 560 milioni per il piano negli anni 2028-2030. È quanto emerge dalle slide presentate al tavolo casa al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, intitolate "Rimodellare l'edilizia italiana". Le slide, visionate dall'ANSA, presentano inoltre una riorganizzazione di sistema che parte dalla revisione del testo unico dell'edilizia. Il disegno di legge delega è atteso avviare il proprio iter nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piano casa: 660 milioni di euro per combattere il disagio abitativo

In questa notizia si parla di: milioni - piano - casa - euro

RINA, nel 2024 ricavi a 915 milioni di euro (+15%) di euro ed EBITDA a 138 milioni di euro (+22%), aggiornato Piano Strategico 2030 - Nel 2024, RINA ha registrato ricavi di 915 milioni di euro e un EBITDA di 138 milioni, sostenendo un piano strategico aggiornato al 2030.

In Emilia Romagna lanciamo la prima parte del nostro piano casa: 300 milioni di euro per ristrutturare 3.500 alloggi di proprietà pubblica, oggi vuoti perché inutilizzabili. Saremo così la prima regione a raggiungere lo sfitto zero sulle case popolari. Perché la ca Vai su X

Oltre 22 milioni di euro per trasformare la pubblica amministrazione sarda: digitalizzazione, assistenza tecnica, innovazione nei processi e servizi più rapidi per cittadini e imprese. Un piano strategico che guarda al 2033 e punta a colmare i divari strutturali, mi Vai su Facebook

Piano casa: 660 milioni di euro per combattere il disagio abitativo; Piano casa in Emilia-Romagna: 300 milioni per ristrutturare 3.500 appartamenti sfitti; Piano casa regionale, in un anno attivati interventi per 60 milioni di euro.

Piano casa: 660 milioni di euro per combattere il disagio abitativo - Le risorse attuali per il Piano casa contro il disagio abitativo ammontano a 660 milioni di euro: 100 milioni per i progetti pilota per gli anni 2027- Secondo msn.com

Emergenza casa, 300 milioni per ristrutturare 3500 alloggi Erp sfitti - BOLOGNA – L’obiettivo è azzerare gli alloggi pubblici sfitti, con un piano da 300 milioni di euro per ristrutturare gli appartamenti che hanno bisogno di lavori e rendere più efficienti e meno ... Lo riporta bologna.repubblica.it