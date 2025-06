Piacenza accende le luci sulla sclerosi sistemica

Piacenza accende le luci sulla sclerosi sistemica, un gesto di solidarietà e consapevolezza per chi combatte questa malattia rara. Il 29 giugno, in occasione della XVI Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica, Palazzo Farnese si illuminerà di viola, simbolo di speranza e vicinanza. Oltre a Piacenza, molte altre città italiane si uniranno a questa iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la ricerca. Un gesto che unisce comunità e cuori, spingendoci a non lasciare nessuno solo.

Il 29 giugno si celebra la XVI Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica (World Scleroderma Day). Nella notte tra il 29 e il 30 giugno Palazzo Farnese a Piacenza si illuminerà di viola a simbolica vicinanza delle persone affette da questa malattia rara e dei loro familiari. Oltre a Piacenza, più.