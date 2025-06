Petrolio presenta House of Trump | le anticipazioni e gli argomenti della puntata di questa sera

Petrolio presenta "House of Trump", un episodio imperdibile che svela i retroscena di una delle più controverse dinastie politiche americane. Questa sera, martedì 17 giugno 2025, alle 21.20 su Rai 3, Duilio Giammaria ci conduce in un viaggio tra potere, passioni e controversie, rivelando come le decisioni di questa famiglia abbiano plasmato il destino degli Stati Uniti e dell’intero Occidente. Il titolo è...

Oggi, martedì 17 giugno 2025 dalle 21.20 su Rai 3, torna "Petrolio", il programma d'inchiesta firmato e condotto da Duilio Giammaria, con uno speciale che scava dentro le radici di un cambiamento politico e culturale che ha travolto gli Stati Uniti e si riflette sull'intero Occidente.

«La Chiesa americana, quella tradizionale, è in fiamme in questo momento. Io prevedo uno scisma». Steve Bennon a #Petrolio “House of Trump”, martedì #17giugno in prima serata su Rai3. Vai su X

