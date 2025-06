Petrolio in rialzo fra tensioni Medioriente e contrasti G7 | dove può arrivare

Il petrolio continua a salire, superando i 70 dollari al barile, sotto la spinta delle tensioni mediorientali e delle tensioni G7. Le incertezze geopolitiche e il possibile fallimento della strategia europea contro il prezzo del greggio di Mosca alimentano questa fiammata. Con le principali piazze internazionali ancora sopra la soglia, il mercato si prepara a nuove oscillazioni. Ma fino a dove potrĂ arrivare questa impennata?

Nuova fiammata del prezzo del petrolio oltre i 70 dollari al barile, di riflesso alle rinnovate tensioni geopolitiche ed in risposta al possibile flop della strategia europea per tagliare il prezzi del barile a Mosca. I prezzi del greggio sulle principale piazze internazionali si confermano stamattina al di sopra dei 70 dollari, proseguendo il rally avviato alla fine della scorsa settimana con l'inizio delle ostilità fra Israele e Iran. Le quotazioni oltre 70 dollari. Il petrolio, scorsa settimana ristagnava a 60 dollari al barile, dopo l'annuncio delle nuove sanzioni UE che implicano l'abbassamento del tetto del petrolio a 45 dollari dai 60 attuali.

