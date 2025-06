Petrolio gas e non solo | cosa passa per lo Stretto di Hormuz

Lo Stretto di Hormuz, via cruciale per il petrolio globale, si trova al centro di tensioni crescenti tra Israele e Iran. La possibilità di un suo blocco non è solo una minaccia regionale, ma un potenziale detonatore di crisi mondiali, influenzando prezzi e approvvigionamenti energetici in modo imprevedibile. In un contesto già segnato da conflitti, la stabilità di questa arteria strategica diventa un tema che riguarda tutti noi.

La guerra fra Israele e Iran rischia di allargarsi ben oltre il Medio Oriente. Al centro delle preoccupazioni internazionali c'è anche lo Stretto di Hormuz. Si tratta di un passaggio marittimo tanto stretto quanto strategico, dal momento che da lì transita circa un terzo del petrolio mondiale. Un eventuale blocco dello Stretto di Hormuz, o anche solo una seria minaccia alla sua sicurezza, potrebbe avere effetti immediati sui mercati energetici e, a cascata, sull'inflazione globale. Perché lo Stretto di Hormuz è importante. Lo Stretto di Hormuz è un corridoio marittimo di appena 33 chilometri nel suo punto più stretto, situato tra l' Iran a nord e l' Oman e gli Emirati Arabi Uniti a sud.

