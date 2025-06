Pet Camper Tour ad Aquafelix

In occasione dei 30 anni di Aquafelix, il parco acquatico di Civitavecchia si trasforma nella cornice perfetta per l'ultima tappa del Pet Camper Tour, la campagna contro l'abbandono e per la sicurezza stradale. Sabato 21 e domenica 22 giugno, con il patrocinio di Arma dei Carabinieri, Anas e Fnovi, si uniranno divertimento e sensibilizzazione, perché prendersi cura dei nostri amici a quattro zampe è un impegno di tutti. Un'occasione imperdibile per vivere un weekend all'insegna della responsabilità e dell'affetto.

