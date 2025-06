Peste suina servono altri aiuti In due anni persi 150mila esemplari

La peste suina africana continua a devastare il settore suinicolo italiano, con due anni di crisi che hanno portato alla perdita di oltre 150mila esemplari. Dall’emergenza scoppiata nel 2023 in provincia di Pavia, la situazione si è aggravata, mettendo a rischio intere filiere e richiedendo interventi straordinari. Ora più che mai, servono aiuti concreti e strategie efficaci per fronteggiare questa emergenza che minaccia la nostra economia e sicurezza alimentare.

Un incubo da quasi due anni. È quello della peste suina africana iniziato in provincia di Pavia il 18 agosto 2023, data di accertamento del primo focolaio in un allevamento suinicolo di piccole dimensioni a Montebello della Battaglia. Allora in stalla sul territorio pavese si contavano circa 230mila suini. I focolai del 2023 hanno causato l’abbattimento di 41.629 capi che corrispondono a 4.225.300 chili distrutti. Nel 2024 è andata anche peggio con l’abbattimento di 62.121 capi corrispondenti a 3.780.792 chili distrutti. In provincia ad oggi si stimano in stalla circa 80mila suini con una riduzione del 65%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Peste suina, "servono altri aiuti". In due anni persi 150mila esemplari

Peste suina africana, due nuovi casi a Trecate - Due nuovi casi di peste suina africana sono stati registrati a Trecate, in provincia di Novara. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta segnala un totale di cinque nuove positività tra i cinghiali nella regione, sollevando preoccupazioni sulla diffusione della malattia e la salute del patrimonio suinicolo locale.

