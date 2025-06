Pestaggio al minimarket Sangue per una sigaretta

Una domenica di terrore e violenza cieca scuote Merate, quando un uomo di 57 anni viene brutalmente pestato per una sigaretta rifiutata all’interno di un minimarket etnico. Tre sconosciuti, tra cui una donna incinta, scatenano un'aggressione brutale che lascia la comunità sconvolta. Un episodio che solleva domande sulla sicurezza e la follia umana: il racconto di quella drammatica giornata è ancora vivo nei ricordi di tutti.

Pestato a sangue per una sigaretta da offrire che non aveva. Una domenica di terrore e violenza cieca quella vissuta l’altro pomeriggio da un cliente di 57 anni di Merate all’interno di un negozio del centro: tre sconosciuti, tra cui una donna incinta, la più aggressiva che incitava gli altri due ad infierire, lo hanno massacrato di botte. Il 57enne era all’interno di un minimarket etnico di via Alessandro Manzoni, in centro città. Mentre stava parlando con il titolare, dietro di lui sono arrivate altre tre persone, albanesi probabilmente, o comunque dell’Est Europa, mai visti prima. "Ehi, hai una sigaretta?", gli hanno domandato sorpreso alle spalle, senza salutare, né presentarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pestaggio al minimarket. Sangue per una sigaretta

