Pescara Baldini verso la permanenza dopo la promozione | cosa manca per l’annuncio

Dopo aver conquistato la promozione in Serie B, il futuro di Silvio Baldini con il Pescara si fa sempre più chiaro. La trattativa per la conferma sulla panchina biancazzurra è ai dettagli finali, con l’incontro tra l’allenatore e il presidente Sebastiani che ha aperto nuove speranze. Ora tutto dipende dagli ultimi accordi, ma il ritorno di Baldini sembra questione di giorni: una scelta che potrebbe portare entusiasmo e continuità alla squadra.

Le ultime sul futuro di Silvio Baldini sulla panchina del Pescara dopo la promozione ottenuta in Serie B tramite i playoff. I dettagli Silvio Baldini è sempre più vicino alla conferma sulla panchina del Pescara. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi, 17 giugno, l'allenatore ha incontrato il presidente Daniele Sebastiani e .

Pescara, Baldini: «Ai playoff lo stadio ci ha trascinato. La mia squadra si ispira a Kanté, vi spiego» - Silvio Baldini, allenatore del Pescara, commenta con entusiasmo il percorso della sua squadra nei playoff di Serie C.

