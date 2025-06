Persistono le incertezze su Cerano Cgil chiede incontro urgente al prefetto

Le tensioni crescono a Brindisi, dove la Cgil ha chiesto con urgenza un incontro al prefetto Luigi Carnevale. La richiesta nasce dall’insicurezza che persiste tra i lavoratori e le imprese della zona, alimentata da incertezze e situazioni non ancora chiarite. È fondamentale trovare una soluzione condivisa per garantire stabilità e serenità . Restiamo sintonizzati per aggiornamenti su questa difficile fase di confronto e negoziazione.

BRINDISI - Il segretario generale della Cgil di Brindisi, Massimo Di Cesare, insieme con il coordinamento Industria della Camera del lavoro territoriale, ha formalmente richiesto il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, in qualità di commissario straordinario, la convocazione urgente di un tavolo.

