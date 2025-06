Persistono le incertezze su Cerano Cgil chiede incontro urgente al prefetto

In un contesto di crescente incertezza, la Cgil di Brindisi non resta a guardare: il segretario generale Massimo Di Cesare ha richiesto con urgenza un incontro con il prefetto Luigi Carnevale, commissario straordinario. La richiesta mira a trovare soluzioni rapide e condivise per affrontare le sfide che coinvolgono l’industria locale, rafforzando il dialogo tra istituzioni e lavoratori. La speranza è che questa convocazione possa portare a decisioni concrete e rassicuranti per il territorio.

BRINDISI - Il segretario generale della Cgil di Brindisi, Massimo Di Cesare, insieme con il coordinamento Industria della Camera del lavoro territoriale, ha formalmente richiesto il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, in qualitĂ di commissario straordinario, la convocazione urgente di un tavolo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Persistono le incertezze su Cerano, Cgil chiede incontro urgente al prefetto

