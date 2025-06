Perquisizioni in Comune e indagati le reazioni | Dossieraggio contro Salis? Politica torni al confronto non al fango

Il terremoto politico che scuote il Comune di Genova, con perquisizioni e indagini che coinvolgono figure di spicco come Sergio Gambino e Gianluca Giurato, sta facendo emergere tensioni e divisioni interne. Le reazioni della politica si confrontano ora su temi di trasparenza e responsabilit√†, lasciando alle spalle polemiche e attacchi personali. √ą fondamentale tornare al confronto costruttivo, superando il fango e puntando a soluzioni concrete per la citt√†.

Il terremoto¬†che sta scuotendo gli uffici del Comune di Genova in queste ore, e che vede indagati¬†l'ex assessore alla Sicurezza Sergio Gambino (ora consigliere comunale di FdI) e il comandante della polizia locale Gianluca Giurato, ha gi√† sollevato le prime reazioni della politica.¬† M5s. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Perquisizioni in Comune e indagati, le reazioni: "Dossieraggio contro Salis? Politica torni al confronto, non al fango"

Arrivano le prime reazioni della politica alla notizia delle perquisizioni negli uffici del Matitone e dell'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex assessore Gambino e del comandante della poli

