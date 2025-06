Perquisizione a Grottaminarda 25enne indagato per stalking e diffamazione | Ti troveranno appesa

Una perquisizione a Grottaminarda scuote la piccola comunità: un 25enne di origine marocchina, sotto indagine per stalking e diffamazione, potrebbe nascondere molto di più. Le autorità si sono mosse rapidamente, ma cosa troveranno davvero? La vicenda mette in luce quanto sia importante rafforzare i controlli e tutelare le vittime. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda che ha già fatto parlare l’intera provincia.

AVELLINO – Su delega della Procura della Repubblica di Benevento, la Questura di Avellino ha eseguito una perquisizione domiciliare a Grottaminarda nei confronti di un 25enne di origine marocchina, residente nel comune ufitano. L'uomo è attualmente indagato per atti persecutori, aggressione.

